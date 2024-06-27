"Бонусы" за выполнение боевых задач: будут ли изменения правил начисления 30 тыс грн для бойцов с июля

Это предусмотрено приказом Украины

Украинские военные ежемесячно, при соблюдении определенных условий, должны получать денежные вознаграждения в 100 и 50 тысяч гривен. В этот список также входит выплата 30 тысяч гривен. Изменятся ли правила начисления в июле 2024 года?

На вознаграждение рассчитывают девять категорий бойцов. Об этом говорится в приказе "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

Кто получит 30 тысяч гривен из военных в июле

Выплаты могут получить военные, выполняющие боевые (специальные) задания в соответствии с боевыми приказами (распоряжениями) (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) заданий):

по интенсивной подготовке для ведения военных (боевых) действий в составе воинских частей (подразделений), включенных в состав резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины сил обороны государства;

по управлению группировками войск (сил) в составе развернутых пунктов управления Генштаба ВСУ;

по управлению подчиненными силами и средствами в соответствии с задачами, которые возлагаются на Администрацию Государственной специальной службы транспорта, в составе развернутых пунктов управления ГОСТ;

в составе рабочей группы или одиночным порядком, определенные Главнокомандующим или начальником Генштаба ВСУ, в пределах областей Украины, на территориях которых ведутся военные (боевые) действия;

по разминированию (обнаружению, обезвреживанию и уничтожению) взрывоопасных предметов вне районов ведения боевых действий;

в составе действующих группировок войск (сил) сил обороны государства согласно перечню задач, утвержденному Минобороны;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск (сил) сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий;

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры (в том числе объектов транспортной инфраструктуры ― военными частями и подразделениями ДССТ);

Кроме того, на такое начисление рассчитывают бойцы, откомандированные для выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности с оставлением на военной службе в состав сельских (поселковых), городских, районных и областных военных администраций, на территории (или части этой территории), осуществление полномочий которых ведутся военные (боевые) действия.

Какие документы должен собрать военный

Непосредственное участие военнослужащих в боевых действиях или в выполнении боевого (специального) задания подтверждают следующие документы:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий (вахтенный, навигационно-вахтенный, навигационный журнал) или журнал ведения оперативной обстановки, или боевое донесение, или постовая ведомость (во время охраны объекта, на который было совершено вооруженное нападение);

рапорт (донесение) командира подразделения (группы), корабля (судна), катера об участии каждого военнослужащего (в том числе из приложенных или оперативно подчиненных подразделений) в боевых действиях или мероприятиях, в выполнении боевых (специальных) задач.

Как рассчитывается денежная выплата

Сумма доплаты рассчитывается пропорционально количеству дней, когда боец выполняет задание в течение месяца. А выплата производится в следующем месяце, после которого военный получает зарплату.

"Одним днем ​​участия в боевых действиях или мероприятиях считается период (с 00 часов до 24 часов календарных суток), в течение которого военнослужащий привлекался к участию в боевых действиях или мероприятиях, независимо от количества и продолжительности таких привлечений в сутки. В случае, когда военнослужащий привлекается к участию в боевых действиях или мероприятиях, начатых до 24 часов одних суток и законченных после 00 часов следующих суток, в расчет включается указанный период как два дня участия в боевых действиях или мероприятиях", — говорится в приказе.

Кто не получит 30 000 гривен

Военные не имеют права на выплату 30 000 грн, если:

отказались выполнять боевые приказы (распоряжения);

самовольно покинули часть, совершили дезертирство, добровольно сдались в плен;

отстранены от исполнения служебных обязанностей, отстранены от должностей или исполнения служебных полномочий;

употребляли алкогольные, наркотические или психотропные вещества, выполняли задачи в таком состоянии;

совершили другие действия, за которые суд привлек к ответственности (за правонарушения – уголовные, военные административные, административные, связанные с коррупцией);

намеренно нанесли повреждение своему здоровью или совершил самоубийство (исключение — доведение до самоубийства, установленного судом);

отбывают наказание на гауптвахте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, изменится ли перечень условий для начисления 100 тысяч гривен вознаграждения для военных с июля.