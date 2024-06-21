Щорічна допомога для бійців: чи зміниться розмір виплати у липні 2024 року

Сума може змінитись, але на неї вплине не новий місяць

Українські військові та ветерани мають право на грошову допомогу для розв'язання соціально-побутових питань, яка нараховується раз на рік. Чи зміниться її розмір у липні 2024 року?

Як йдеться в рішенні Міністра оборони України, матеріальна допомога здійснюється за умови однієї зі шести підстав. А її сума залежить від розміру грошового забезпечення військового.

Хто отримає таку виплату

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань виплачується військовослужбовцям у разі:

смерті військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця;

поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовця, пов’язаного із захистом Батьківщини, отриманого при виконанні завдань під час воєнного стану;

наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), пов’язаного із захистом Батьківщини;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами (виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії), а саме: онкологічне захворювання (хірургічне лікування, променева та (або) хімієтерапія), захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусний гепатит В, С;

безперервного перебування на лікуванні, реабілітації або у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою, які пов’язані із захистом Батьківщини (понад 30 днів поспіль), внаслідок травм, захворювань нервової, серцево-судинної систем, опорно-рухового апарату та інших захворювань органів і систем з тяжким перебігом або наслідками, що потребують проведення багатоетапного хірургічного лікування, протезування втраченої кінцівки (кінцівок), ендопротезування, трансплантації органів, індивідуального догляду, протирецидивного лікування з довготривалим застосуванням дорогих лікарських засобів;

родині військового, якщо їх захоплено в полон (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно) чи вони стали заручниками, а також інтернованими в нейтральні держави або визнані безвісно відсутніми.

Від чого залежить розмір допомоги

Згідно з даними, виплата для розв'язання соціально-побутових питань буде нарахована для військових, крім бійців строкової служби, раз на один рік. Її сума залежить від розміру місячного грошового забезпечення бійця і не може перевищувати цю цифру.

Отже, сума допомоги залежить від місячного грошового забезпечення військовослужбовця і розмір виплати у липні 2024 року може бути вищим або нижчим, якщо зміняться виплати бійця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким є грошове забезпечення для мобілізованих та контрактників в Україні.