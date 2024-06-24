Боєць перебуває в лікарні чи у відпустці через хворобу: скільки триватиме виплата з липня 2024 року

Вони передбачені законодавством

Українські військові мають право на виплату у зв'язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в закладах або у відпустці з метою лікування у зв'язку з хворобою.

Скільки місяців триватиме нарахування виплати з липця 2024, відповідь дали у "Департаменті соціального забезпечення Міноборони України". Це грошове забезпечення виплачується на основі висновку з лікарні та рішення командира військової частини.

Згідно з даними, пораненим виплачується грошове забезпечення за останніми займаними посадами за період звільнення від виконання службових обов’язків у зв’язку з хворобою та перебуванням на лікуванні в лікарняних закладах та у відпустці для лікування у зв’язку з хворобою. Але не більше чотирьох місяців із дня вибуття з військової частини.

Нарахування здійснюється на основі двох документів:

висновок лікарняного закладу;

рішення командира військової частини.

Тому, ця виплата не залежить від будь-якого місяця, адже фіксована сума виплати складає 4-місячне нарахування з моменту, коли військовий перебуває на лікуванні. У липні не передбачено нових змін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки платять мобілізованим українцям під час навчання.