Отримувати зможуть не всі? Що зміниться у призначенні субсидій з 1 липня

У поточному місяці деяким категоріям населення слід звернутися за призначенням субсидії

У липні 2024 року українці отримуватимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон. Для більшості одержувачів вона буде призначена автоматично. Проте, є певна категорія населення, для яких умови отримання субсидії будуть змінені.

"Телеграф" вирішив розібратися у питанні, що зміниться в отриманні субсидії з 1 липня 2024 року. Ми також розповімо, які категорії населення торкнуться зміни.

Для тих, у кого не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств, субсидія буде призначена автоматично. Тобто, якщо ви вже є одержувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно. За підсумками наявних даних Пенсійний фонд перерахує розмір субсидії, яку сім’я (домогосподарство) має право.

Проте певним категоріям населення варто звернутися зі зверненням та декларацією про доходи та витрати. У Пенсійному фонді зазначили, що із заявою потрібно звернутися у разі, якщо:

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

особам, які мають право на виплату, але у опалювальний сезон субсидія була призначена у розмірі 0,00 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, кому неможливо призначити субсидію. Також ми зазначали, як виправити ситуацію у випадку, якщо відмовили в отриманні субсидії.