Частина українців залишиться без субсидії? У Мінсоцполітики зробили попередження

У Мінсоцполітики може не бути необхідної інформації для призначення послуги

Для отримання субсидії українцям необхідно до 1 липня подати до Пенсійного фонду певні документи. Однак, деякі можуть бути позбавлені виплат.

Про це повідомляє Мінсополітики України. Неотримання субсидії пов’язане з тим, що ОСББ не подає до Пенсійного фонту інформацію про потенційних отримувачів субсидій та пільг.

Річ у тому, що процедура отримання субсидії зараз дуже спрощена: член сім’ї просто подає відповідну заяву, а органи Пенсійного фонду самостійно опрацьовують наявну у них інформацію та призначають пільгу. Таким чином, планувалося, що процес подання заяви стане максимально автоматизованим.

Крім того, на порталі електронних послуг ПФУ було створено електронні кабінети для постачальників житлово-комунальних послуг. Завдяки їм держава може швидше призначати субсидії.

Проте частина об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та деякі виконавці комунальних послуг не надають необхідної інформації. Як наслідок — Пенсійний фонд не може отримати інформацію, яка потрібна для призначення субсидій, а громадяни можуть не отримати послугу.

Зазначимо, що тема субсидій є дуже актуальною зараз. Річ у тому, що в Україні з 1 червня змінено тариф на електроенергію. Тепер одна кіловат-година для українців коштує 4,32 гривні. Він залишиться таким самим найближчим роком.