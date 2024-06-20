Що треба знати про субсидію в Україні в 2024 році: хто може отримати та де надають

Субсидію виплачують отримувачу щомісяця за попередній період

Субсидія в Україні надається людям, дохід яких не дозволяє самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Субсидію можуть отримати як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають в Україні.

Вимоги до субсидіантів та основні моменти надання допомоги прописані в постанові Кабміну № 848. Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України. Це можна зробити кількома способами:

особисто — у відділенні ПФУ, через ЦНАП чи в уповноваженого в селищній, міській та іншій територіальній раді,

— у відділенні ПФУ, через ЦНАП чи в уповноваженого в селищній, міській та іншій територіальній раді, поштою на адресу Головного управління ПФУ

на адресу Головного управління ПФУ онлайн — на вебпорталі ПФУ, у відповідному додатку та через портал "Дія".

Розмір субсидії розраховується індивідуально за встановленою формулою, яка враховує дохід сім'ї та нормативи споживання комунальних послуг. Субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, в деяких випадках є виключення і заявник має подавати документи перед початком опалювального/неопалювального сезону, щоб підтвердити дані та право на субсидію.

Субсидію може оформити:

Власник житла або орендатор

Особи, зареєстровані в житловому приміщенні

Індивідуальний забудовник

ВПО, що проживає без договору оренди.

Право на субсидію надається тим, хто має офіційний дохід, або задеклароване пояснення, чому не працює (офіційне безробіття, навчання, лікування, вихід на пенсію тощо), в нього немає великих депозитів у банках, нерухомості, що здається в оренду, нових машин й великих витрат та прибутків.

Отримати субсидію можна на всі житлово-комунальні послуги, витрати з утримання будинку (ОСББ, ЖСК), абонентське обслуговування послуг ЖКГ. Виплата відбувається на карту банка або на пошті.

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