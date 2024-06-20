Що треба знати про субсидію в Україні в 2024 році: хто може отримати та де надають
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Субсидію виплачують отримувачу щомісяця за попередній період
Субсидія в Україні надається людям, дохід яких не дозволяє самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Субсидію можуть отримати як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які законно проживають в Україні.
Вимоги до субсидіантів та основні моменти надання допомоги прописані в постанові Кабміну № 848. Для оформлення субсидії необхідно подати заяву та декларацію до Пенсійного фонду України. Це можна зробити кількома способами:
- особисто — у відділенні ПФУ, через ЦНАП чи в уповноваженого в селищній, міській та іншій територіальній раді,
- поштою на адресу Головного управління ПФУ
- онлайн — на вебпорталі ПФУ, у відповідному додатку та через портал "Дія".
Розмір субсидії розраховується індивідуально за встановленою формулою, яка враховує дохід сім'ї та нормативи споживання комунальних послуг. Субсидія призначається з місяця звернення до кінця опалювального сезону, в деяких випадках є виключення і заявник має подавати документи перед початком опалювального/неопалювального сезону, щоб підтвердити дані та право на субсидію.
Субсидію може оформити:
- Власник житла або орендатор
- Особи, зареєстровані в житловому приміщенні
- Індивідуальний забудовник
- ВПО, що проживає без договору оренди.
Право на субсидію надається тим, хто має офіційний дохід, або задеклароване пояснення, чому не працює (офіційне безробіття, навчання, лікування, вихід на пенсію тощо), в нього немає великих депозитів у банках, нерухомості, що здається в оренду, нових машин й великих витрат та прибутків.
Отримати субсидію можна на всі житлово-комунальні послуги, витрати з утримання будинку (ОСББ, ЖСК), абонентське обслуговування послуг ЖКГ. Виплата відбувається на карту банка або на пошті.
Раніше "Телеграф" розповідав, що для тих в кого електроопалення або будинок нагрівається кількома видами опалення є особливі умови. Потрібно обрати один вид опалення та він має бути офіційно зареєстрований.