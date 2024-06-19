Відмовили у субсидії? Як виправити ситуацію

Сума субсидії розраховується двічі на рік — на опалювальний та неопалювальний періоди

Субсидія в Україні надається на оплату комунальних послуг, управління будинком та абонентське обслуговування. Подати документи можуть не тільки українці, а й легально перебуваючі іноземці, які не можуть самостійно сплачувати за комунальні послуги.

У разі відмови в субсидії, якщо ви виявите помилки в своїх документах, у вас є 14 днів для доповнення або виправлення даних з офіційних джерел. Після перевірки оновлених документів Пенсійний фонд може виділити субсидію. Про нове рішення буде оголошено пізніше.

Зазначимо, що при подачі документів в неопалювальний період, субсидія може не призначатися, якщо розмір обов'язкового платежу дорівнює або перевищує вартість комунальних послуг. Ситуація може змінитися в опалювальний період, адже вартість комуналки значно виросте. Зазвичай, для отримання субсидії знадобиться подати документи наново. Можна самостійно розрахувати, чи можете ви претендувати на субсидію з огляду на статки, кількість проживаючих та розмір оплати за квартиру.

Якщо ви вже отримали субсидію і хочете змінити інформацію про стан своєї сім'ї або майна, вам необхідно звернутися до органів ПФУ з відповідними документами. Для тих, хто субсидію буде отримувати вперше, варто пам'ятати — окрім низького рівня доходів, є ряд вимог до отримувачів. У ряді випадків субсидію не надають, зокрема коли є заборгованість за житлово-комунальні послуги.

Як писав "Телеграф", це може стосуватися власників занадто великого житла, нових машин або ж великих депозитів. Щоправда, для деяких правил є винятки.