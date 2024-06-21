Кому точно не дадуть субсидію: хто не має права на допомогу

Якщо обставини змінюються, людина зможе претендувати на допомогу

Громадяни України, які не можуть самостійно сплачувати за житлово-комунальні послуги, можуть претендувати на отримання субсидії. Однак є деякі випадки, коли субсидію не призначать і не продовжать на наступний період.

Всі випадки, коли субсидію не призначають, описані в постанові Кабміну України. У кожному з них є ряд виключень:

площа квартири понад 130 квадратних метрів, а площа дома понад 230 кв.м., виключення: приміщення дитячих будинків сімейного типу, прийомних родин багатодітних, а також приміщення забезпечені коштом благодійників для тих, хто пересувається на інвалідному візку;

якщо у людини є у власності транспортний засіб (окрім мопеда та причепа) який молодший ніж 5 років випуску, або кілька транспортних засобів, які не старше 15 років. Цей перелік не враховує мотоцикли, які вартують менше ніж чотири розміри мінімальної зарплати, самостійно зібрані транспортні засоби, а також передані безоплатно в соціальних цілях;

якщо в складі домогосподарства є людина яка не працює і немає на те важливих підстав, наприклад навчання, офіційного безробіття, періоду догляду за дитиною, тяжкого стану здоров'я тощо, а також є люди за яких не сплачений єдиний соціальний внесок;

якщо протягом року була здійснена покупка на понад 50,000 грн (стосується земельних ділянок, платежів за транспортні засоби, внесків до статутного капіталу, благодійності, надання позики, купівлі валюти тощо). Житлову субсидію призначать тільки в разі, якщо житло було придбане на заміну після продажу іншої квартири або будинку, які були єдиним приміщенням для житла;

якщо є заборгованість житлово-комунальних послуг;

якщо надмірна виплачена субсидія не повернена;

якщо є заборгованість за аліментами;

якщо хтось із складу домогосподарства або членів їхніх родин має у власності кілька житлових приміщень. Виключення — право спільної власності , приміщення у гуртожитках, отримання спадщини, яка не здається в оренду або приміщення розташовано в сільській місцевості на тимчасово окупованих територіях або там де йдуть бойові дії;

якщо хтось у членів домогосподарства або членів їх родин має понад 100,000 грн на депозитах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо у ваших офіційних документах є помилка, і через це відмовили у субсидії. На виправлення ситуації є 14 днів.