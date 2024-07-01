Получать смогут не все? Что изменится в назначении субсидий с 1 июля

В текущем месяце некоторым категориям населения следует обратиться за назначением субсидии

В июле 2024 года украинцы будут получать жилищную субсидию на неотапливаемый сезон. Для большинства получателей она будет назначена автоматически. Однако есть определенная категория населения, для которых условия получения субсидии будут изменены.

"Телеграф" решил разобраться в вопросе, что же изменится в получении субсидии с 1 июля 2024 года. Мы также расскажем, каких категорий населения коснутся изменения.

Для тех, у кого не изменились данные об имущественном состоянии и/или составе домохозяйств, субсидия будет назначена автоматически. То есть если вы уже являетесь получателем жилищной субсидии, дополнительно обращаться никуда не нужно. На основе имеющихся данных Пенсионный фонд пересчитает размер субсидии, на которую семья (домохозяйство) имеет право.

Однако определенным категориям населения стоит обратиться с обращением и декларацией о доходах и расходах. В Пенсионном фонде отметили, что с заявлением нужно обратиться в случае, если:

в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;

заявитель (член домохозяйства) арендует жилое помещение, за которое платит жилищно-коммунальные услуги;

домохозяйство претендует на назначение жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;

лицам, которые имеют право на выплату, но в отопительный сезон субсидия была назначена в размере 0,00 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому невозможно назначить субсидию. Также мы отмечали, как исправить ситуацию в случае, если отказали в получении субсидии.