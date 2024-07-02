Спекулянти налаштовані рішуче: як коливатиметься курс долара на цьому тижні

Цей період відзначиться виплатою заробітних плат

Протягом цього тижня курс американської валюти коливатиметься в межах 40,70-41,20 гривень. Здорожчання долара може відбутись через ймовірне збільшення попиту на бакс.

Збільшення попиту може відбутись через період сплати зарплат для українців. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

"На мою думку, протягом тижня курс продажу долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 40,70 – 41,20 гривень за долар", — каже вона.

Крім того, як каже Золотько, у період 2-7 липня підняти позначку на долар можуть спекулянти, які є учасниками ринку. Однак навіть якщо вони це будуть робити, то ймовірність того, що курс підніметься у 41 гривню за долар, невелика.

Курс долара в Україні станом на 2 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 2 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,40 грн (купівля) та 40,90 (продаж). Готівковий курс — 40,78 (купівля) та 40,87 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,64 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про актуальний курс долара в київських обмінниках.