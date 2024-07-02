Спекулянты настроены решительно: как будет колебаться курс доллара на этой неделе

Этот период ознаменуется выплатой заработных плат

В течение этой недели курс американской валюты будет колебаться в пределах 40,70-41,20 грн. Удорожание доллара может произойти из-за возможного увеличения спроса на доллар.

Увеличение спроса может произойти через период оплаты зарплат для украинцев. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, передает 24 канал.

"По моему мнению, в течение недели курс продажи доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 40,70 — 41,20 гривны за доллар ", — говорит она.

Кроме того, как говорит Золотько, в период 2-7 июля поднять отметку на доллар могут спекулянты, являющиеся участниками рынка. Однако даже если они это будут делать, то вероятность того, что курс поднимется в 41 гривну за доллар, невелика.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 июля

По данным портала Минфин, во вторник, 2 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,40 грн (покупка) и 40,90 (продажа). Наличный курс — 40,78 (покупка) и 40,87 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,64 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе доллара в киевских обменниках.