40 здасться казкою? У Кабміні здивували прогнозом курсу долара на найближчі роки

До бюджету на 2024 рік закладено середній курс 40,7 грн/долар

Кабінет міністрів України прогнозує суттєве падіння гривні у найближчі кілька років. Вже наступного року національна валюта може подешевшати на кілька відсотків.

Про це свідчить Бюджетна декларація 2025-2027, опублікована членом фінансового комітету Верховної Ради Ярославом Желєзняком. Так, згідно з документом, уряд очікує зростання середнього курсу долара до таких показників:

2025 року до 45 гривень (45,6 на грудень),

2026 року до 46,5 гривень (45,9 на грудень),

2027 року до 46,4 гривень (46,2 на грудень).

Слід зазначити, що до бюджету на 2024 рік закладено середній курс 40,7 грн/долар та 42,1 грн/долар на грудень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Національний банк України до кінця цього місяця поступово підніматиме офіційний курс долара до 41 гривні. Як зміниться ціна на валюту вже цього тижня.

Також "Телеграф" писав, на думку експерта, курс долара в Україні у липні може бути як 35 гривень, так і 45 гривень. Все залежить від обсягів золотовалютних резервів Нацбанку.