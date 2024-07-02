Долар різко подорожчав: скільки заокеанська валюта на готівковому ринку Києва
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська гривня здає позиції
Курс долара різко наблизився до 41 гривні, але очікувано. За добу заокеанська валюта піднялася на 20 копійок.
Євро теж подорожчав, валюта піднялася в ціні одразу на 40 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 2 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,64 грн
Євро (EUR): 43,68 грн
Злотий (PLN): 10,16 грн
Канадський долар (CAD): 29,68 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,09 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,81 грн
Євро (EUR): 43,98 грн
Злотий (PLN): 10,10 грн
Канадський долар (CAD): 29,68 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,16 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,40 грн — продаж 40,92 грн
Євро (EUR): купівля 43,40 грн — продаж 44,11 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.
Купівля: 40,77 грн
Продаж: 40,86 грн
Раніше "Телеграф" писав, що у Кабміні здивували прогнозом курсу долара на найближчі роки. Вже наступного року національна валюта може подешевшати на кілька відсотків.