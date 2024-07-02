Долар різко подорожчав: скільки заокеанська валюта на готівковому ринку Києва

Українська гривня здає позиції

Курс долара різко наблизився до 41 гривні, але очікувано. За добу заокеанська валюта піднялася на 20 копійок.

Євро теж подорожчав, валюта піднялася в ціні одразу на 40 копійок. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 2 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,64 грн

Євро (EUR): 43,68 грн

Злотий (PLN): 10,16 грн

Канадський долар (CAD): 29,68 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,09 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,81 грн

Євро (EUR): 43,98 грн

Злотий (PLN): 10,10 грн

Канадський долар (CAD): 29,68 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,16 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,40 грн — продаж 40,92 грн

Євро (EUR): купівля 43,40 грн — продаж 44,11 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,77 грн

Продаж: 40,86 грн

Раніше "Телеграф" писав, що у Кабміні здивували прогнозом курсу долара на найближчі роки. Вже наступного року національна валюта може подешевшати на кілька відсотків.