Нацбанк управляет курсом и отвечает за инфляцию: чего ожидать от доллара в июле

Инфляция должна скоро вырасти из-за повышения цен

В июле, по прогнозу эксперта, курс доллара в Украине зафиксируется около 40,70 гривен. У Национального банка Украины достаточно валютных резервов, чтобы сдержать показатели.

Представитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, передают Факты ICTV, что значительных изменений в этом месяце со стоимостью валюты ждать не стоит. Каких-либо непредсказуемых ситуаций с курсом гривны не ожидается.

"Июль, я думаю, будет абсолютно спокойный, потому что Нацбанк, с одной стороны, управляет курсом, а с другой стороны, он отвечает за инфляцию. Поэтому, чем слабее курс гривны, тем выше инфляция. Инфляция сейчас, в принципе, должна подскочить, потому что подняли цены на электричество. А инфляция — это индекс роста потребительских цен. То есть, Нацбанк, с одной стороны, должен отвечать за курс, а с другой стороны, чтобы инфляция сильно не подскочила. Поэтому, я думаю, что июль будет где-то в пределах 40,7, примерно этот курс", — говорит он.

Поэтому, как он резюмирует, курс гривны будет под контролем, ведь у регулятора сейчас 39 миллиардов долларов валютных резервов. Это позволит сдержать показатели.

Курс доллара в Украине на 4 июля

По данным портала "Минфин", в четверг, 4 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,60 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 40,84 (покупка) и 40,95 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,75 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об актуальном курсе доллара в киевских обменниках и банках.