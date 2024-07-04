Курс долара: чи варто зараз купувати або продавати валюту
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Українська гривня дешевшає
За останні дні долар знову піднявся, ймовірно, через збільшення попиту, яке пов'язане з періодом сплати зарплат для українців. "Бакс" коливається в межах 40,55-41,05 гривень.
Вартість євро теж підіймається. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 4 липня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,75 грн
Євро (EUR): 43,84 грн
Злотий (PLN): 10,19 грн
Канадський долар (CAD): 29,81 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,12 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,90 грн
Євро (EUR): 44,15 грн
Злотий (PLN): 10,16 грн
Канадський долар (CAD): 29,99 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,39 грн
Курс у банках
Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.
Долар США (USD): купівля 40,55 грн — продаж 41,05 грн
Євро (EUR): купівля 43,60 грн — продаж 44,28 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу опустився на декілька копійок.
Купівля: 40,85 грн
Продаж: 40,95 грн
Раніше "Телеграф" писав, що буде з курсом долара до кінця літа та восени. Здорожчання валюти відбулось через проведення валютної лібералізації, що своєю чергою призвело до попиту на "бакс".