Стабільність протримається, але всього кілька місяців: що буде з курсом долара до кінця літа та восени

Усе залежить від певних факторів

На готівковому ринку спостерігається більш-менш стабільна ситуація з курсом долара. Вона має протриматись до вересня, але з жовтня по лютий 2024-2025 року прогнозується знецінення національної валюти.

Наразі курс купівлі американської валюти складає десь 40,40 гривень, а продаж — 40,70 гривень. Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі "АНТС" каже, як передає Еспресо, що такі показники зберігатимуться до вересня.

За словами експерта, Національний банк України має головну роль в ситуації коливання курсу долара. Однак здорожчання валюти наразі відбулось через проведення валютної лібералізації, що своєю чергою призвело до попиту на бакс.

"Нацбанк не справлявся зі значним попитом, в результаті зростання відбулося до рівня 40,7 грн за долар. Це тимчасовий фактор. Як тільки наші споживачі задовольнили відповідний попит, то курс зменшився до 40,5 грн на міжбанку. Зараз ви можете побачити, що курс, за яким приймають долар десь 40 грн 40 коп., а продають по 40 грн 70 коп. І такий курс буде зберігатися до вересня", — каже економіст.

Несходовський каже, що якихось непередбачуваних ситуацій наразі не прослідковується, адже міжнародної допомоги у вигляді валюти надходить достатньо.

Однак він зауважує на тому, як Україна переживатиме зиму. Він прогнозує, що в період жовтня-лютого 2024-2025 року ймовірне зниження курсу гривні щодо інших валют.

"Але разом з тим питання у тому, як ми будемо переживати зиму. Якщо ми суттєво збільшимо покупку електроенергії з-за кордону, то це однозначно призведе до збільшення попиту на валюту і, відповідно, в період приблизно з жовтня по лютий можлива девальвація (зниження курсу національної валюти щодо інших валют – ред.). А на якій розмір буде девальвація, залежатиме від того, наскільки збільшиться попит та наскільки уряд буде підготовлений до зими", — резюмує економіст.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кабмін дав прогноз щодо курсу долара на найближчі роки.