Зафіксується стабільність? Як коливатиметься курс долара на цьому тижні

Іноді позначки перевищать 41 гривню

На поточному тижні очікується невелике коливання курсу американської валюти. Є ймовірність, що на готівковому ринку показники триматимуться близько 41 гривні.

Курс готівкового долара відійшов від познаки 41 гривні, коли відбулось значне падіння показників на міжбанку. Однак протягом більшої частини тижня він коливався в межах 40,90-41 гривні, як каже директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для 24 Каналу

"Цього тижня я очікую на відносно спокійну ситуацію на валютному ринку. У безготівковому сегменті котирування коливатимуться в діапазоні 40,40 – 40,90 гривень за долар. На готівковому ринку курс намагатиметься триматися позначки 41 гривень за долар", — прогнозує вона.

Тому як резюмує вона, протягом 9-14 липня готівковий курс американської валюти не зазнає значних змін і перебуватиме в межах 40,70-41,20 гривні.

Курс долара в Україні станом на 9 липня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 9 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,50 грн (купівля) та 41,0 (продаж). Готівковий курс — 40,95 (купівля) та 41,05 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,7 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про курс долара в Україні у середині липня. Прогнозом поділився начальник департаменту казначейства "ГЛОБУС БАНКУ" Тарас Лєсовий.