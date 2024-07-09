Зафиксируется стабильность? Как будет колебаться курс доллара на этой неделе

Иногда отметки превысят 41 гривну

На этой неделе ожидается небольшое колебание курса американской валюты. Есть вероятность, что на наличном рынке показатели будут держаться около 41 гривны.

Курс наличного доллара отошел от отметки 41 гривны, когда произошло значительное падение показателей на межбанке. Однако в течение большей части недели он колебался в пределах 40,90-41 гривны, как говорит директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 Канала

"На этой неделе я ожидаю относительно спокойную ситуацию на валютном рынке. В безналичном сегменте котировки будут колебаться в диапазоне 40,40 — 40,90 гривен за доллар. На наличном рынке курс будет пытаться держаться отметки 41 гривен за доллар", — прогнозирует она.

Поэтому, как резюмирует она, в течение 9-14 июля наличный курс американской валюты не будет претерпевать значительных изменений и будет находиться в пределах 40,70-41,20 гривны.

Курс доллара в Украине на 9 июля

По данным портала Минфин, во вторник, 9 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,50 грн (покупка) и 41,0 (продажа). Наличный курс — 40,95 (покупка) и 41,05 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,7 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о курсе доллара в Украине в середине июля. Прогнозом поделился начальник департамента казначейства "ГЛОБУС БАНКА" Тарас Лесовой.