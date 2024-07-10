Знову все в руках Нацбанку: яким буде курс долара на цьому тижні

Аналітик поділився прогнозом на найближчі дні

Курс американської валюти протягом цього тижня може перетнути межу 41 гривні. Нацбанк буде постійно виходити на торги з інтервенціями долара, аби підтримати показники.

До кінця поточного тижня курс долара в банках перебуватиме в межах від 40,10 до 41,20 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 40,25 до 41,25 гривні. Таким прогнозом поділився аналітик Олексій Козирев для Мінфіну.

"НБУ змушений і далі щодня виходити на торги з інтервенціями з продажу долара. Своїми цінниками таких вливань долара він практично керує офіційним і міжбанківським курсом", — зазначив аналітик.

Обмінники фінкомпаній виставлятимуть спред у межах 20-30 копійок, однак є ймовірність, що він в деяких регіонах коливатиметься від 60 копійок до 1 гривні.

На готівковому ринку очікуються показники в таких коридорах:

В банках курс долара перебуватиме в межах 40,10-41,20 гривні;

В обмінниках — 40,25-41,25 гривні.

Курс долара в Україні станом на 10 липня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 10 липня, середній курс долара в українських банках становить 40,55 грн (купівля) та 41,05 (продаж). Готівковий курс — 40,87 (купівля) та 40,97 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,76 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яких показників чекати від курсу долара у липні 2024 року.