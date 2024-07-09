Гривня обвалюється: який зараз офіційний курс долара

Ціни піднялися майже на всі іноземні валюти

Національний банк України ще трохи послабив гривню, аби арифметично збільшити обсяг коштів, які підуть на соціальні та бюджетні виплати. Так, долар за добу піднявся на 10-20 копійок.

З євро така ж ситуація, валюта підскочила вгору. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 9 липня Нацбанк встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 40,70 грн

Євро (EUR): 44,07 грн

Злотий (PLN): 10,30 грн

Канадський долар (CAD): 29,85 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,40 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 40,99 грн

Євро (EUR): 44,45 грн

Злотий (PLN): 10,22 грн

Канадський долар (CAD): 30,07 грн

Швейцарський франк (CHF): 45,64 грн

Курс у банках

Середній курс долара та євро 15-20 найбільших банків України складає.

Долар США (USD): купівля 40,51 грн — продаж 41,00 грн

Євро (EUR): купівля 43,77 грн — продаж 44,47 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся на десяток копійок.

Купівля: 40,95 грн

Продаж: 41,04 грн

Раніше "Телеграф" писав, коли долар в Україні здорожчає. Протягом 2025-2027 років прогнозується уповільнення зростання економіки та здорожчання американської валюти.