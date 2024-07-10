Снова все в руках Нацбанка: каким будет курс доллара на этой неделе

Аналитик поделился прогнозом на ближайшие дни

Курс американской валюты в течение этой недели может пересечь границу 41 гривны. Нацбанк будет постоянно выходить на торги с интервенциями доллара с тем, чтобы поддержать показатели.

До конца текущей недели курс доллара в банках будет находиться в пределах от 40,10 до 41,20 гривны, а в обменниках финкомпаний – в пределах от 40,25 до 41,25 гривны. Таким прогнозом поделился аналитик Алексей Козырев Минфину.

"НБУ вынужден и дальше ежедневно выходить на торги с интервенциями по продаже доллара. Своими ценниками таких вливаний доллара он практически руководит официальным и межбанковским курсом ", — отметил аналитик.

Обменники финкомпаний будут выставлять спрэд в пределах 20-30 копеек, однако есть вероятность, что он в некоторых регионах будет колебаться от 60 копеек до 1 гривны.

На наличном рынке ожидаются показатели в следующих коридорах:

В банках курс доллара будет находиться в пределах 40,10–41,20 гривны;

В обменниках — 40,25-41,25 гривны.

Курс доллара в Украине на 10 июля

По данным портала "Минфин", в среду, 10 июля, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,55 грн (покупка) и 41,05 (продажа). Наличный курс — 40,87 (покупка) и 40,97 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,76 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каких показателей ждать от курса доллара в июле 2024 года.