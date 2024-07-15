Гарна новина для любителів відпочити: популярний вид свинини різко впав в ціні

Магазини оновили цінники

На більшість популярних продуктів в Україні спостерігається ріст цін. Це не обійшло і свинину, хоча деякі частини свинячої туші значно здешевшали.

В цьому місяці найбільше ціна змінилась на шашлик та ошийок, адже перший здешевшав на 17,49 гривні, а другий — здорожчав на 13,84 гривні. Про це йдеться у ресурсі Мінфін.

Вартість свинини в українських супермаркетах

Тут ціни показують змішану динаміку, адже дещо помітно здорожчало і водночас інше — здешевшало.

Свинина грудинка наразі в середньому коштує 158,43 гривні, хоча місяцем раніше її вартість складала 164,09 гривні. Ця частина подешевшала на 5,66 гривні.

За свинину лопатку у липні треба заплатити 165,61 гривні за кіло. У червні її вартість складала 161,96 гривні, що на 3,65 гривні нижче.

Свинина ошийок здорожчала за місяць найбільше, адже у липні її вартість є 269,63 гривні, а у червні — 255,79 гривні. Тобто різниця складає 13,84 гривні.

За 1 кг підчеревини свинини наразі треба віддати 152,0 гривні, але у червні її ціна була на 10,36 гривні вища — 162, 36 гривні.

Ребра свинини 1 кг у липні можна придбати за ціною 179 гривні. У минулому місяці вартість склала 172,11 гривні, тобто вони здорожчали на 6,89 гривні.

А от найпопулярніша частина свинини здешевшала найбільше з усіх частин. У липні шашлик коштує 208,19 гривні, але у червні його можна було купити за 225,68 гривні, тобто на 17,49 гривні дорожче.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що магазини оновили ціни на сіль, цукор та борошно.