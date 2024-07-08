Заморозки навесні наробили лиха: пропозиція якого популярного фрукта скоротиться до 40%

Ціна відповідно виросте

Український ринок може спустошитись на 30-40% урожаю яблук через наслідки заморозків цієї весни. Через це ціни на фрукт будуть на 20-40% вищими, аніж у 2023 році.

У Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Закарпатській областях немає власників садів, які не постраждали від похолодання. Про це повідомив Василь Бондаровський, директор компанії Biochem Agro групи EFT Group, передає проєкт EastFruit.

"Дуже багато господарств проводили комісійну оцінку, пов'язану з наслідками від морозів, через те, що втрати зараз вважаються на рівні області – навіть не на рівні якогось локального господарства.У Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Закарпатській областях немає жодного господарства, яке не постраждало і при цьому є врожаю, що втратили 100%", — пояснює він.

Бондаровський також наголосив на тому, що більшість яблук мають дефекти й виглядають викривленими, мають іржавіння або плід був перетягнутий сіткою.

За його прогнозом, на ринку може бути в 30-40% менше врожаю яблук, аніж у 2023 році. Водночас їх вартість буде на 20-40% вище, аніж минулого сезону, що дозволить перекрити витрати.

Тому вартість ранніх яблук складатиме від 20 гривень, а пізній урожай — від 14 до 18 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що лохина рекордно подешевшала і наразі її ціна на рази менша, аніж у 2023 році.