Хорошая новость для любителей отдохнуть: популярный вид свинины резко упал в цене

Магазины обновили ценники

На большинство популярных продуктов в Украине наблюдается рост цен. Это не обошло и свинину, хотя некоторые части свиной туши значительно подешевели.

В этом месяце больше всего цена изменилась на шашлык и ошеек, ведь первый подешевел на 17,49 гривны, а второй — подорожал на 13,84 гривны. Об этом идет речь в ресурсе Минфин.

Стоимость свинины в украинских супермаркетах

Здесь цены показывают смешанную динамику, ведь одно заметно подорожало и одновременно другое — подешевело.

Свинина грудинка в настоящее время в среднем стоит 158,43 гривны, хотя месяцем ранее ее стоимость составляла 164,09 гривны. Эта часть подешевела на 5,66 грн.

За свинину лопатку в июле нужно заплатить 165,61 гривны за кило. В июне ее стоимость составляла 161,96 грн, что на 3,65 грн ниже.

Свинина ошейок подорожала за месяц больше всего, ведь в июле ее стоимость составляет 269,63 гривны, а в июне — 255,79 гривны. То есть разница составляет 13,84 гривны.

За 1 кг подбрюшины свинины нужно отдать 152,0 гривны, но в июне ее цена была на 10,36 гривны выше — 162, 36 гривны.

Ребра свинины 1 кг в июле можно приобрести по цене 179 гривен. В прошлом месяце стоимость составила 172,11 гривны, то есть они подорожали на 6,89 гривны.

А вот самая популярная часть свинины подешевела больше всех частей. В июле шашлык стоит 208,19 грн, но в июне его можно было купить за 225,68 грн, то есть на 17,49 грн дороже.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что магазины обновили цены на соль, сахар и муку.