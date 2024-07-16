Деякі сезонні овочі дешевшають: місцями вартість впала на майже 20 гривень, що буде далі

На ринку ще є теплична продукція

У Львові продовжують знижуватись ціни на помідори та огірки й така тенденція збережеться надалі. Однак в інших містах здешевшав лише другий популярний овоч.

Наразі вартість на огірки на ринку "Шувар" складає 15-25 гривень, а на помідори, залежно від сорту, коливається від 25 до 60 гривень. Про це повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" м.Львів для "Телеграфу".

За її словами, червоні помідори продаються за ціною 25-60 грн/кг, рожеві помідори – по 55 грн/кг, що на 9% дешевше ніж минулого року, а жовті – 58 грн/кг, що на 8% дешевше ніж минулого року.​

На ринку вже активно продають овочі з ґрунту, однак ще також спостерігається продукція з теплиць.

"Враховуючи поточні тенденції, ціни можуть знизитися ще більше з надходженням більшої кількості ґрунтових овочів у найближчі 2 тижні, що робить цей час вдалим для закупівель і заготовок на зиму", — прогнозує вона.

Ціни на помідори та огірки в українських супермаркетах

Згідно з даними Мінфін, наразі помідори червоні 1 кг продаються в середньому за ціною 82,41 гривні, але місяцем раніше їх вартість була на 2,92 менше, тобто 79,49 гривні.

Помідори рожеві змінились в ціні найбільше, однак в бік здешевшання. У липні середня ціна є 69,50 гривні, а у червні вона була 87,13 гривні, що на 17,63 дешевше.

А от помідори сливка, навпаки, подорожчали, хоча несуттєво. За 1 кг овочу в середньому потрібно наразі віддати 94,13 гривні, а місяцем раніше — 91,32 гривні. Тобто ціна виросла на 2,81 гривні.

Тим часом середня вартість огірків складає 34,89 за кіло, але у червні вони були дорожче на 18,82 гривні, тобто 53,71 гривні.

Огірки гладкі також здешевшали, але на 5,71 гривні. У липні ціна за 1 кг складає 50,50 гривні, а у червні вона була 56,21 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому в Україні будуть дорожчати продукти.