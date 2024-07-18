Реєстрація буде ще один день: ВПО однієї області можуть отримати грошову допомогу

Є чотири умови для оформлення виплати

Внутрішньо-переміщені особи (ВПО) у Львівській області можуть зареєструватись на виплату грошової допомоги. Прийом заявок проводитиметься з 16 по 19 липня.

Нарахування здійснюватиметься від УВКБ ООН. Для реєстрації треба відповідати деяким умовам, як повідомляє організація.

Згідно з даними, перший день реєстрації, 16 липня, відбувся у Стрий за адресою вул. Героїв Небесної Сотні, 1, з 11:00 до 16:00. У Львові центр реєстрації працює за адресою площа Маланюка 2.

Грошову підтримку від УВКБ ООН можуть отримати наступні категорії ВПО:

родини, які мають лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше);

родини, які очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років;

родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають інвалідність, хронічні захворювання, серйозний медичний стан. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб;

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (потрібне документальне підтвердження).

Варто зауважити, що прийом заявок проводитиметься у порядку живої черги. Особи, які мають право на неї та відповідають умовам, можуть звернутися до мобільної бригади для оформлення необхідних документів на отримання фінансової допомоги.

Якщо є додаткові запитання, то українці можуть звернутись на гарячу лінію УВКБ ООН за номером +380 (80) 030 7711 (працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 18:00).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мешканці однієї області мають можливість отримати грошову допомогу в розмірі тримісячної виплати.