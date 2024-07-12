Допомога у 54 тис грн на сім'ю: хто з українців її отримає та за яких умов

Деяким кошти прийдуть автоматично, без звернення

Сім'ї, що були евакуйовані зі прифронтових територій Сумщини та Харківщини, можуть за певних умов отримати додаткову грошову допомогу.

За рішенням уряду, спільний проєкт Мінсоцполітики та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), буде нараховувати кошти для родин у складі яких є діти чи особи з інвалідністю або мають статус багатодітних чи малозабезпечених. На одного члена сім'ї сума допомоги складає 10 800 гривень.

Проєктом передбачено, що сім'ї з вразливих категорій, які мають обовʼязково евакуюватися з прифронтових громад Харківської й Сумської областей, після евакуації отримають виплату у розмірі 10 800 грн на одну особу в родині. Наприклад якщо в складі родини є 5 осіб, то сума складатиме 54 тисячі гривень.

Виплати будуть здійснюватись таким категоріям сімей з дітьми, які з 1 травня 2024 року підлягають обов’язковій евакуації, а до евакуації проживали на території Сумщини і Харківщини та належали до однієї чи кількох таких категорій (отримували відповідні виплати від Мінсоцполітики), а саме:

у складі сім'ї є особа або дитина з інвалідністю до 18 років;

сім'я є багатодітною з дітьми до 18 років;

дітей виховує одинока мати/одинокий батько;

сім'я з дітьми віком до 18 років є малозабезпеченою.

Як можна оформити виплату та отримати її

Таке нарахування виплачується один раз і її тривалість залежить від бюджету програми.

Якщо родина евакуюється засобами, які передбачила ОВА, додатково звертатись по отримання даної допомоги не потрібно, виплату буде здійснено автоматично.

Однак якщо родина виїжджає своїми силами, то вона має звернутись після евакуації до найближчого управління соціального захисту в громаді, до якої переїхала, із заявою щодо виплати відповідної допомоги.

Окрема сума для кожного буде нараховуватись на їх особисті рахунки. Кошти також отримати через Укрпошту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі родини отримають грошову допомогу, якщо в їх складі є діти, що залишились без батьківського піклування.