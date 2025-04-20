У Путіна зробили лицемірну заяву про продовження "перемир’я"

У Кремлі сказали, чи продовжуватимуть "перемир’я"

Росіяни не мають наміру продовжувати своє "великоднє перемир’я". Втім, дотримуватись його вони теж з самого початку не планували.

Як повідомляють російські пропагандисти, речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що його шеф Володимир Путін не давав наказу продовжувати перемир’я. Варто зазначити, що напередодні президент України Володимир Зеленський пропонував оголосити повне припинення вогню на 30 днів, як це було погоджено з американцями Саудівської Аравії.

Однак, зважаючи на все, окупанти не були спочатку зацікавлені в цьому, тому що більшість російських підрозділів проігнорували заяву свого володаря.

Про те, що окупанти не збираються дотримуватися свого ж "перемир’я", стало зрозуміло зі звітів бойових бригад. Наприклад, 66-та ОМБр повідомила у своєму Telegram, що загарбники спробували розчистити шлях через річку Чорний Жеребець. Ще 9 квітня там було знищено комплекс КРВС, через що проїзд було перекрито, а росіяни більше не змогли штурмувати у цьому районі за допомогою важкої техніки. Тепер туди підігнали спеціальну машину, щоб розчистити шлях.

"Суспільне" повідомило, що бійці 13-ї бригади НГУ "Хартія" помітили, як росіяни стягують війська на Харківський напрямок. Військовослужбовці повідомили, що є можливість відновлення активних бойових дій.

Станом на 16:00 на різних напрямках росіяни здійснили 46 штурмів та 901 обстріл. З них 448 із використанням важкого озброєння, повідомив Зеленський. Більшість "порушень тиші" була в Донецькій області.

"Українська армія діє й буде діяти надалі абсолютно дзеркально. Цей Великдень однозначно довів, що єдиним джерелом війни та причиною її затягування є Росія", — написав він.

Як повідомлялося раніше, в Україні повідомляли, що перемир’я може вважатися таким, якщо росіяни повністю припинять обстріл. Однак цього так і не сталося, та й особливих надій на це серед українців не було.