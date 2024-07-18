Регистрация будет еще один день: ВПЛ одной области могут получить денежную помощь

Есть четыре условия для оформления выплаты

Внутриперемещенные лица (ВПЛ) во Львовской области могут зарегистрироваться на выплату денежной помощи. Прием заявок будет проводиться с 16 по 19 июля.

Начисление будет производиться от УВКБ ООН. Для регистрации нужно соответствовать некоторым условиям, как сообщает организация.

Согласно данным, первый день регистрации, 16 июля, прошел в Стрый по адресу ул. Героев Небесной Сотни, 1, с 11:00 до 16:00. Во Львове центр регистрации работает по адресу площадь Маланюка 2.

Денежную поддержку от УВКБ ООН могут получить следующие категории ВПЛ:

семьи, имеющие только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);

семьи, которые возглавляет одинокий/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие инвалидность, хронические заболевания, серьезное медицинское состояние. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей;

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).

Следует заметить, что прием заявок будет проводиться в порядке живой очереди. Лица, имеющие право на нее и отвечающие условиям, могут обратиться в мобильную бригаду для оформления необходимых документов на получение финансовой помощи.

Если есть дополнительные вопросы, то украинцы могут обратиться на горячую линию УВКБ ООН по номеру +380(80) 030 7711 (работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что жители одной области могут получить денежную помощь в размере трехмесячной выплаты.