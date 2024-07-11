Грошова допомога на дитину без батьківського піклування: які є суми та хто може отримати

Треба звернутись до ЦНАПу

В Україні діє програма "Дитина не одна", яка передбачає надання грошової допомоги для дитини, яка була позбавлена батьківського піклування та влаштована до іншої сім'ї.

Ця виплата може бути продовжена, якщо неповнолітня довше залишається в родині. Про це повідомили на урядовму порталі.

В уряді зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну щороку без батьківського піклування залишаються майже 4 тисячі дітей. Держава хоче, аби діти виховувались в родинах, а не були в інтернатах, тому була створена ця програма.

Хто може отримати виплати

Допомога в межах програми "Дитина не одна" призначається на дітей, які залишились без батьківського піклування, але ще не набули відповідного статусу та тимчасово перебувають у сім'ях родичів, знайомих, або у прийомних родинах чи дитячих будинках сімейного типу.

Допомога надається дітям, чиї батьки або один з них:

помер або загинув (а другий з батьків не виконує своїх обовʼязків);

перебуває на ТОТ чи в оточенні;

розшукується як зниклий безвісти;

перебуває у полоні;

позбавлений свободи окупантами.

Головною умовою надання соціальної допомоги є постійне проживання в Україні тієї особи, яка забрала до себе дитину.

Розмір грошової допомоги

Згідно зі "Дитина не одна", виплата триває близько пів року і на цей термін призначається нарахування. Її можуть оформити особи, що тимчасово піклуються про дитину, батьки чи батьки-вихователі.

Розмір щомісячних виплат:

для дітей до 6 років — 6407 гривень;

для дітей від 6 до 18 років — 7990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю — 8970 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю — 11 186 гривень.

Варто зауважити, що нарахування може бути продовжено службою у справах дітей, якщо неповнолітній довше залишиться у сім'ї.

Для отримання допомоги потрібно подати відповідну заяву до органів соціального захисту, ЦНАПів чи виконавчих органів територіальних громад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі сім'ї отримають від 25 до 40 тисяч гривень.