Мешканці однієї з областей можуть отримати триразову грошову допомогу: названо суму та умову

Заявникам треба заповнити заяву

Мешканці 5 селищ в Донецькій області можуть отримати грошову допомогу. Сума допомоги становить 10 800 гривень, яка розподіляється на 3 місяці.

В пріоритеті на надання виплати будуть ті, хто постраждав від бойових дій найбільше, а також ті, хто раніше не отримував нарахування від будь-яких організацій. Про це йдеться на сайті організації "Відповідальні громадяни", який у партнерстві з Mercy Corps реалізує проєкт "Місцева, інклюзивна та різнобічна екстрена допомога населенню, яке постраждало внаслідок війни в Україні (LIVES) 3.0".

Хто може отримати грошову допомогу

На виплату мають право мешканці населених пунктів Святогірськ, Маяки, Тетянівка, Сидорове, Пришиб Донецької області, які відповідають таким критеріям:

Домогосподарства, що територіально проживають у зазначених вище громадах Донецької області, як місцеве населення, так і ВПО.

Домогосподарства, сукупний дохід усіх членів якого становить менше 6 318 грн на особу на місяць.

Домогосподарства, які проживають у колективних центрах, у пошкодженому внаслідок бойових дій житлі або є безпритульними.

Домогосподарства з людьми з інвалідністю.

Домогосподарства з 3 або більше дітьми віком до 18 років.

Домогосподарства, яке має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років.

Домогосподарства з вагітними жінками/жінками, що годують грудьми.

Домогосподарства з людьми похилого віку (60+).

Домогосподарства, яке очолює одна самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (60+), та не має у своєму складі інших дорослих осіб віком від 18 до 59 років.

Безробітні особи передпенсійного віку 50-59 років, що не мають пенсії або іншого постійного джерела доходу.

Домогосподарства з особами з важкими хронічними захворюваннями.

Яка сума допомоги та порядок виплати

Розмір допомоги складає 3600 гривень на одну особу, яка здійснюватиметься 3 місяці. Максимальну суму, яку може отримати сім'я — це 54 тисячі на 5 або більше осіб.

Для реєстрації потрібно заповнити форму за посиланням.

Після прийняття рішення з заявником зв'яжуться оператори організації.

"Проходження реєстрації не гарантує, що вас буде обрано для отримання грошової допомоги. Ресурси гуманітарної допомоги є обмеженими, тому Mercy Corps надаватиме пріоритет тим, хто постраждав від бойових дій найбільше, а також тим особам, які останнім часом не отримували допомоги від Mercy Corps або інших організацій. Відбір буде здійснюватися на основі місцеперебування домогосподарства, його структури, статусу та доходу", — мовиться в "Відповідальні громадяни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще сім'ї можуть отримати 54 тисяч гривень в Україні.