Світоліна виграла престижний турнір, не віддавши жодного сета (відео)

Українка виграла престижний турнір у Франції

У неділю, 20 квітня, українська тенісистка Еліна Світоліна (№ 18 WTA) провела фінальний поєдинок на ґрунтовому турнірі WTA 250 у Руані (Франція). У грі за трофей українці протистояла сербська тенісистка Ольга Данилович (№39 WTA).

Матч, що проходив на Центральному корті, завершився з рахунком 6:4, 7:6 на користь Світоліної. Про це повідомляє "Телеграф".

За перемогу на турнірі у Руані Світоліна заробила 31 565 євро (близько 1,5 млн грн) призових. До речі, Еліна виступала тут уперше. Крім того, раніше українка не грала проти Даниловича. Додамо, що Світоліна виграла свій 18-й трофей на рівні WTA.

Повний відеоогляд матчу Світоліна — Данилович буде доступний тут пізніше.

Зазначимо, Світоліна не віддала жодного сета на турнірі в Руані. У першому колі українка обіграла швейцарку Жіль Тайхман (6:4, 6:2), потім впоралася з українкою Ангеліною Калініною (6:4, 6:0), після чого вибила з турніру іспанку Джесіку Бузас Манейро (6:3, 6:2) та румунку румунку Олену-Габріелу Русе (6:0, 6:2).

Нагадаємо, Світоліна не зуміла вийти до півфіналу турніру в Індіан-Велсі (США), програвши нейтральній представниці РФ Міррі Андрєєвій. Після гри українка не потиснула руку представниці країни-агресора, через що у РФ почалася істерика.