Чемпіонат України з футболу, 25-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У чемпіонаті України відбуваються вирішальні ігри

У п’ятницю, 18 квітня, матчем "Ворскла" — "Олександрія" стартує 25-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). У минулому турі "Олександрія" оступилася у грі з "Рухом", дозволивши "Динамо" відірватися у гонці за чемпіонство.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Карпати" та "Рух".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)

18 квітня (п’ятниця)

"Ворскла" – "Олександрія" – 13:00

"Динамо" – "Оболонь" – 18:00

19 квітня (субота)

"Карпати" – "Рух" – 13:00

"Лівий Берег" – "Полісся" – 15:30

"Шахтар" – "Колос" – 18:00

20 квітня (неділя)

"Кривбас" — "Зоря" — 13:00

"Інгулець" — ЛНЗ — 15:30

"Верес" — "Чорноморець" — 18:00

Турнірне становище команд після 24 туру УПЛ

Нагадаємо, у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ "Кривбас" — "Шахтар" повторили скандальний пенальті з Ліги чемпіонів. Гравець господарів виконав 11-метровий удар двома дотиками.