Чемпіонат України з футболу, 25-й тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У чемпіонаті України відбуваються вирішальні ігри
У п’ятницю, 18 квітня, матчем "Ворскла" — "Олександрія" стартує 25-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ). У минулому турі "Олександрія" оступилася у грі з "Рухом", дозволивши "Динамо" відірватися у гонці за чемпіонство.
"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу. Додамо, що у прямому етері в Україні всі ігри транслює "УПЛ ТБ". У центральній зустрічі туру зіграють "Карпати" та "Рух".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 25-го туру чемпіонату України з футболу (оновлюється)
18 квітня (п’ятниця)
"Ворскла" – "Олександрія" – 13:00
"Динамо" – "Оболонь" – 18:00
19 квітня (субота)
"Карпати" – "Рух" – 13:00
"Лівий Берег" – "Полісся" – 15:30
"Шахтар" – "Колос" – 18:00
20 квітня (неділя)
"Кривбас" — "Зоря" — 13:00
"Інгулець" — ЛНЗ — 15:30
"Верес" — "Чорноморець" — 18:00
Нагадаємо, у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ "Кривбас" — "Шахтар" повторили скандальний пенальті з Ліги чемпіонів. Гравець господарів виконав 11-метровий удар двома дотиками.