Їхній красі позаздрять сусідки: як садити чорнобривці у квітні і що не можна робити

Ви будете насолоджуватися їх яскравим цвітінням довгий час

У квітні можна садити чорнобривці — це один з найневибагливіших квітів, які не вимагають складного догляду. Завдяки своїй витривалості та яскравому зовнішньому вигляду вони прикрашають клумби у багатьох українців.

Чорнобривці нескладно виростити, чи то на клумбі, чи городі — вони добре приживаються і допомагають захистити рослини від шкідників. Про це пише Martha Stewart.

Як правильно висаджувати чорнобривці у квітні

Щоб чорнобривці радували пишним цвітінням, їх варто садити на сонячних ділянках. У тіні квіток буде помітно менше. Добрива цим рослинам майже не потрібні, особливо якщо родючий грунт. Однак компост може покращити дренаж та забезпечити додаткове харчування.

Також важливо дотримуватися відстані між кущами — хороша циркуляція повітря допоможе запобігти загниванню. Відстань між рослинами при посадці має бути не менше ніж 20 см. Це стосується як розсади з садових центрів, так і рослин, вирощених із насіння самостійно. Перед пересадкою у відкритий грунт кожен саджанець потрібно добре полити.

Грядку слід заздалегідь підготувати: вибрати сонячне місце, за потреби збагатити грунт компостом. Розмістіть рослину в лунку, засипте її землею, акуратно утрамбуйте і знову полийте.

Що не можна робити після посадки чорнобривців

Залишати щойно посаджені чорнобривці без води довше кількох днів. Так, у міру зростання вони стануть стійкішими до посухи.

Нагадаємо, що чорнобривці можна сміливо висаджувати цього місяця. Раніше ми розповідали, що можна садити у квітні 2025 року.