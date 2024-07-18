Виплата 10 пенсій: хто з українців може отримати таке разове нарахування
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Треба зібрати 3 документи
Під час виходу на законний відпочинок пенсіонери можуть отримати разову виплату у 10-кратному розмірі виплати. Однак на таке нарахування розраховують лише працівники закладів охорони здоров'я.
Вони можуть отримати 10 пенсій одразу, якщо вони відповідають 3 умовам одразу. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.
Особа може очікувати кошти, якщо:
- вона раніше не отримували інших пенсій;
- працювала у державних або комунальних установах;
- має необхідний страховий стаж — для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.
Для призначення виплати за віком та отримання грошової допомоги особі потрібно надати документи, що підтверджують усі вищезазначені вимоги:
- Посвідчення особи
- Трудова книжка
- Документи, що підтверджують страховий стаж
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів має повернути гроші державі. Це стосується однієї категорії осіб.