Виплата 10 пенсій: хто з українців може отримати таке разове нарахування

Треба зібрати 3 документи

Під час виходу на законний відпочинок пенсіонери можуть отримати разову виплату у 10-кратному розмірі виплати. Однак на таке нарахування розраховують лише працівники закладів охорони здоров'я.

Вони можуть отримати 10 пенсій одразу, якщо вони відповідають 3 умовам одразу. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

Особа може очікувати кошти, якщо:

вона раніше не отримували інших пенсій;

працювала у державних або комунальних установах;

має необхідний страховий стаж — для чоловіків 35 років, а для жінок — 30 років.

Для призначення виплати за віком та отримання грошової допомоги особі потрібно надати документи, що підтверджують усі вищезазначені вимоги:

Посвідчення особи

Трудова книжка

Документи, що підтверджують страховий стаж

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто з пенсіонерів має повернути гроші державі. Це стосується однієї категорії осіб.