Незабаром Lifecell закриє популярні тарифи: коли це станеться і що буде замість них

Такі зміни відбуваються в рамках оновлення тарифної лінійки

Мобільний оператор Лайфселл оголосив про закриття кількох тарифних планів, включаючи популярні тарифи "Зроби сам" та "Хендмейд". Ці зміни набудуть чинності у період з 16 квітня по 20 травня 2025 року.

Таку відповідь надали представники компанії lifecell. Спочатку абонент запитав, на який тарифний план переведуть людей.

"На який тариф переведуть абонентів тарифу Хенд Мейд (закривається з 16 квітня)? Напишіть прямо тут, моєму другу не прийшло смс про зміну тарифу. Буду радий, якщо напишете назву тарифу у коментах спільноти", — спитав він.

Представниця компанії написала, що подальше обслуговування абонентів буде продовжено на умовах інших тарифних планів. Детальну інформацію про зміни абоненти отримають через SMS-повідомлення не пізніше ніж за 7 днів до дати зміни тарифу.

На запитання користувачів щодо причин закриття тарифних планів компанія відповіла, що такі зміни відбуваються в рамках оновлення тарифної лінійки з метою відповідності сучасним потребам абонентів.

У коментарях користувачі висловлюють невдоволення, звинувачуючи оператора у підвищенні цін при збереженні поточної якості зв'язку. Представники lifecell запевняють, що активно інвестують у розширення покриття мережі та готові працювати над усуненням будь-яких складнощів, які можуть виникнути у користувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що клієнт Vodafone попросив тариф без "непотрібних послуг".