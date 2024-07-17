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Частині пенсіонерів доведеться повернути гроші державі: кого це торкнеться

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Автор
Частині пенсіонерів доведеться повернути гроші державі: кого це торкнеться Новина оновлена 17 липня 2024, 20:06

Про деякі речі краще не забувати

В Україні частина пенсіонерів може зіткнутися із необхідністю повертати гроші державі. Це може статися у ряді випадків.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в соцмережі Facebook. Наголошується, що пенсіонери повинні повідомити компетентні служби про те, що вони відбулися зміни в особистих даних.

Це стосується працевлаштування, звільнення, відкриття або закриття ФОП та інших випадків. До них відносяться:

  • заміна паспорта, якщо старий втрачений або вкрадений;
  • зміна прізвища;
  • зміна ідентифікаційного коду;
  • працевлаштування чи звільнення з роботи;
  • оформлення ФОП або його закриття;
  • набуття або припинення особливого статусу;
  • виїзд за кордон на місце проживання.

У ПФУ зазначають, що пенсіонер у таких випадках може отримати чи втратити право на певні доплати, індексації чи надбавки. Якщо ж пенсіонер втратив право на виплати, але не повідомив про це до Пенсійного фонду, то переплата буде вирахована з наступних виплат або буде повернена іншим способом.

Повідомити про зміну статусу можна двома способами: через особистий кабінет або звернувшись до найближчого територіального відділення.

Як повідомлялося раніше, у постанові Кабінету Міністрів України передбачено індексацію пенсій на 2025-2027 роки. Вона має проходити щороку на початку весни.

Теги:
#Україна #Пенсія