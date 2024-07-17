Частині пенсіонерів доведеться повернути гроші державі: кого це торкнеться
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про деякі речі краще не забувати
В Україні частина пенсіонерів може зіткнутися із необхідністю повертати гроші державі. Це може статися у ряді випадків.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду в соцмережі Facebook. Наголошується, що пенсіонери повинні повідомити компетентні служби про те, що вони відбулися зміни в особистих даних.
Це стосується працевлаштування, звільнення, відкриття або закриття ФОП та інших випадків. До них відносяться:
- заміна паспорта, якщо старий втрачений або вкрадений;
- зміна прізвища;
- зміна ідентифікаційного коду;
- працевлаштування чи звільнення з роботи;
- оформлення ФОП або його закриття;
- набуття або припинення особливого статусу;
- виїзд за кордон на місце проживання.
У ПФУ зазначають, що пенсіонер у таких випадках може отримати чи втратити право на певні доплати, індексації чи надбавки. Якщо ж пенсіонер втратив право на виплати, але не повідомив про це до Пенсійного фонду, то переплата буде вирахована з наступних виплат або буде повернена іншим способом.
Повідомити про зміну статусу можна двома способами: через особистий кабінет або звернувшись до найближчого територіального відділення.
Як повідомлялося раніше, у постанові Кабінету Міністрів України передбачено індексацію пенсій на 2025-2027 роки. Вона має проходити щороку на початку весни.