Деяким потрібно подати заяву: кому з пенсіонерів прийде виплата за особливі заслуги

Це передбачено законами

Літнім особам в Україні можуть збільшити їх пенсії за допомогою надбавок та спеціальних виплат. Одна з таких здійсниться до Дня Незалежності.

На виплату розраховують ветерани війни та деякі інші категорії громадян. Максимальна сума нарахування складає 3100 гривень, згідно з даними Головного управляння Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Хто у серпні отримає доплату до пенсії

450 грн — учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога;

— учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога; 650 грн — членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге;

— членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, статус яким установлено згідно з п. 1 статті 10 Закону України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге; 1000 грн — учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків;

— учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків; 3100 грн — особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

— особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи — 3100 грн, II групи — 2900 грн та III групи — 2700 грн.

У ПФУ зазначають, що виплата призначається автоматично.

Але є 2 категорії громадян, яким потрібно звернутись до відділення, зокрема, якщо вони:

стоять на обліку в органах Пенсійного фонду України як отримувачі пенсії/щомісячного довічного грошового утримання суддів у відставці;

перебувають на службі в силових міністерствах та відомствах, в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як українцям зараз можна дізнатись суму майбутньої пенсії.