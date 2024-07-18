Выплата 10 пенсий: кто из украинцев может получить такое разовое начисление
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При выходе на законный отдых пенсионеры могут получить разовую выплату в 10-кратном размере. Однако на такое начисление рассчитывают только работники учреждений здравоохранения.
Они могут получить 10 пенсий сразу, если они отвечают 3 условиям сразу. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Лицо может ожидать средства, если:
- оно раньше не получало других пенсий;
- работало в государственных или коммунальных учреждениях;
- имеет необходимый страховой стаж – для мужчин 35 лет, а для женщин – 30 лет.
Для назначения выплаты по возрасту и получения денежной помощи лицу необходимо предоставить документы, подтверждающие все вышеперечисленные требования:
- Удостоверение личности
- Трудовая книжка
- Документы, подтверждающие страховой стаж
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из пенсионеров должен вернуть деньги государству. Это касается одной категории лиц.