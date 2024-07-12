Допоможе онлайн-калькулятор: як українцям дізнатися суму майбутньої пенсії

Деякі особи можуть здивуватись розміру нарахування

На веб-порталі Пенсійного фонду України можна самостійно подати заяву на оформлення виплати. Крім того, онлайн також можна дізнатись суму майбутньої пенсії.

Для цього треба скористатися онлайн-калькулятором і вказати певні дані. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак, передає OBOZ.UA.

За її словами, навіть підприємці, що мають високі доходи та сплачують єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати, отримуватимуть невелику пенсію.

"І я такий експеримент зробила: всім запропонувала зайти на портал Пенсійного фонду і подивитись майбутній розмір своєї пенсії. Всі почали дивитись, у когось це було 18 тисяч, у когось – 2,5 тисячі", — каже вона.

Аби дізнатись розмір майбутньої пенсійної виплати, треба зробити:

зайти в кабінет і знайти "пенсійний калькулятор", який вже містить дані про зарплату і стаж за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), токена, Дія.Підпису або Bank ID НБУ;

обрати опцію "алгоритм розрахунку з урахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку".

Після цього ви зможете побачити дані про розмір майбутніх виплат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може з українців оформити пенсію в липні 2024.