Семьи ВПЛ могут получить помощь на аренду жилья: где будет проводиться регистрация

Заявление можно подать онлайн

Семьи, имеющие статус ВПЛ и проживающие в Виннице, Винницкой области и Днепре, Днепропетровской области, могут получить денежную помощь на аренду жилья.

Для того чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать определенным критериям населения и уязвимости. Выплату будет производить благотворительный фонд "Право на защиту" при поддержке ГФУ (UHF).

Кто имеет право на начисление

Денежную помощь получат семьи ВПЛ, которые переехали после 24 февраля 2022 года, еще не имели средств от других международных организаций на аренду жилья, а также принадлежат к одной из таких категорий населения:

ВПЛ, проживающих в местах временного проживания (МТП), способных оплачивать частную аренду жилья по истечении срока действия программы денежной помощи на аренду жилья;

ВПЛ, проживающие в МТП под угрозой выселения, особенно проживающие в школах и детских садах, в связи с возвращением этих учреждений в образовательную деятельность;

ВПЛ, уже проживающие в арендованном жилье, находятся под угрозой выселения и не имеют другой альтернативы, кроме как переселиться в МТП;

Новоприбывшие ВПЛ (до 1-го года в момент регистрации в проекте), не желающие проживать в МТП.

Кроме того, они также должны отвечать хотя бы одному из критериев уязвимости:

семья с одним из родителей (приоритет будет предоставляться женщине, самостоятельно возглавляющей домохозяйство) с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет (до 23 лет при условии обучения на очной форме или дуальной форме) или с пожилыми лицами (55 лет и старше);

семья, состоящая из одного/нескольких одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилых людей с одним ребенком или несколькими детьми в возрасте до 18 лет;

семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями (инвалидность, ВИЧ, туберкулез, тяжелое медицинское состояние (поражение нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный) I типа (инсулинозависимый), острые или хронические заболевания почек IV степени, тяжелые травмы, потребность в трансплантации органа, потребность в паллиативной помощи)); наличие болезни должно быть подтверждено медицинской справкой.

приемные семьи, воспитывающие детей без сопровождения и детей, разведенных с родителями (документально подтверждено);

домохозяйства с тремя или более детьми младше 18 лет (не включительно);

домохозяйства с беременными женщинами или женщинами, с детьми младше трех лет.

" Все вышеупомянутые целевые группы должны быть способны оплачивать частную аренду жилья в конце периода поддержки. Для этого они должны иметь понимание продолжительности денежной помощи и план последующей активности для приобретения способности оплачивать аренду ", — объясняют в благотворительном фонде.

Семья также должна найти арендованное жилье и оплатить первые 2 месяца проживания.

Что нужно сделать для оформления выплаты и каков способ начисления средств

Заявителю нужно заполнить анкету для участия в проекте. Это можно сделать онлайн.

Помощь будет начислена участникам программы на их расчетный счет тремя платежами. Он должен быть актуальным не менее 6-8 месяцев и принадлежать заявителю, быть гривневым и не принадлежать к социальным или кредитным программам "Поддержка" или "Малятко".

Если есть дополнительные вопросы, можно позвонить на горячую линию 0 800 75 01 04, или написать на электронную почту [email protected].

Некоторые категории семей также могут рассчитывать на выплату пособия в 54 тысяч гривен. Ранее об этом писал "Телеграф".