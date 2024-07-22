Постраждалі на виробництві отримають компенсацію: як сформувати заяву та куди звернутись

Оцінювати потребу в компенсації буде соціальний працівник

Якщо українець постраждав на виробництві чи отримав професійне захворювання, то він має право на соціальну послугу натуральної допомоги — виплата щомісячної компенсації.

Подати заяву на таку виплату можна через Пенсійний фонд України. Як це можна зробити, пояснили на інформаційній сторінки вебпорталу.

Аби особі нарахували виплату, їй потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), лікарсько-консультативну комісію (ЛКК)) або індивідуальну програму реабілітації (ІПР). Потреба в послугах також визначається переліком заходів щодо розрахунку розміру щомісячної грошової компенсації вартості соціальної послуги натуральної допомоги потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Таку потребу оцінює соціальний працівник / соціальний менеджер / фахівець із соціальної роботи.

Для оформлення соціальної послуги натуральної допомоги, постраждалому потрібно звернутись до органу ПФУ зі документами та заявою.

На вебпорталі пишуть, що це можна зробити й онлайн. Є покрокова інструкція:

Зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про надання соціальної послуги";

Після цього ознайомитись з інформацією у спливаючому вікні та натиснуть кнопку "Продовжити";

З переліку заяв, що з’являться на екрані, обрати опцію "Заява про надання соціальної послуги натуральної допомоги";

Заповнити усі обов’язкові поля онлайн-форми заяви, позначені зірочкою ("*"): вказати тип послуги та документ, що підтверджує право на її отримання, особисті дані потерпілого, обрати спосіб виплати натуральної допомоги;

За потреби, якщо потрібно зазначити інформацію про члена сім’ї або іншу особу, яка є учасником звернення, натиснути кнопку "Додати". У полі, що відкриється, ввести дані про особу, яка є учасником звернення. Натиснути "Зберегти";

За допомогою опції "Додати файл" завантажте скановані копії документів, що підтверджують право на отримання натуральної допомоги (висновок закладу охорони здоров’я (МСЕК, ЛКК) або ІПР та додаток 6 до Порядку);

Потім поставити позначки, що ознайомлені з умовами надання послуги, надати згоду на обробку даних і натиснути кнопку "Сформувати заяву"

Останній етап — перевірка даних сформованої заяви й натиснути кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

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