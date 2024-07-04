Деякі українські бізнесмени можуть отримати до 5 тисяч доларів: кого торкнеться та які умови
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Кошти можна витратити на обладнання, оренду чи на інші актуальні проблеми
Підприємства та підприємці, які розташовані Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, мають можливість отримати до 5 тисяч доларів на бізнес з метою усунення негативних наслідків війни та збільшення робочих місць.
Данська рада у справах біженців / DRC — відкриває прийом заявок на отримання грантової допомоги. Ця виплата спрямована на малий та середній бізнес, як мовиться на сторінці організації.
Пріоритетними є бізнеси, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.
Грант можна витратити на наступні витрати
- придбати обладнання;
- оплатити оренду приміщення;
- оплатити лізинг обладнання;
- інші актуальні потреби бізнесу.
Для того, аби взяти участь у програмі, заявникам треба:
- заповнити аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo;
- працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни;
- у встановлений термін подати звіт про те, як кошти були використані на цілі, визначені програмою.
Програмою також передбачено до 5 годин бізнес-консультацій.
"Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)", — резюмували в організації.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України здійснять виплату в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень.