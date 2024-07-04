Деякі українські бізнесмени можуть отримати до 5 тисяч доларів: кого торкнеться та які умови

Кошти можна витратити на обладнання, оренду чи на інші актуальні проблеми

Підприємства та підприємці, які розташовані Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, мають можливість отримати до 5 тисяч доларів на бізнес з метою усунення негативних наслідків війни та збільшення робочих місць.

Данська рада у справах біженців / DRC — відкриває прийом заявок на отримання грантової допомоги. Ця виплата спрямована на малий та середній бізнес, як мовиться на сторінці організації.

Пріоритетними є бізнеси, які відчули негативні наслідки війни та реалізують чи виробляють товари або надають послуги для покриття базових потреб населення.

Грант можна витратити на наступні витрати

придбати обладнання;

оплатити оренду приміщення;

оплатити лізинг обладнання;

інші актуальні потреби бізнесу.

Для того, аби взяти участь у програмі, заявникам треба:

заповнити аплікаційну форму, що включає бізнес-план в довільній формі: https://bit.ly/3wQCQpo;

працевлаштувати мінімум на 6 місяців принаймні одну особу, яка постраждала від війни;

у встановлений термін подати звіт про те, як кошти були використані на цілі, визначені програмою.

Програмою також передбачено до 5 годин бізнес-консультацій.

"Грантова допомога можлива завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)", — резюмували в організації.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, в якому регіоні України здійснять виплату в розмірі від 50 до 500 тисяч гривень.