Пострадавшие на производстве получат компенсацию: как сформировать заявление и куда обратиться

Оценивать потребность в компенсации будет социальный работник

Если украинец пострадал на производстве или получил профессиональное заболевание, он имеет право на социальную услугу натуральной помощи — выплата ежемесячной компенсации.

Подать заявление на такую выплату можно через Пенсионный фонд Украины. Как это можно сделать, объяснили на информационной странице вебпортала.

Чтобы лицу начислили выплату, ему нужно пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), врачебно-консультативную комиссию (ВКК) или индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Потребность в услугах также определяется перечнем мер по расчету размера ежемесячной денежной компенсации стоимости социальной услуги натуральной помощи пострадавшему в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Такую потребность оценивает социальный работник/социальный менеджер/специалист по социальной работе.

Для оформления социальной услуги натуральной помощи пострадавшему нужно обратиться в орган ПФУ с документами и заявлением.

На веб-портале пишут, что это можно сделать и онлайн. Есть пошаговая инструкция:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги";

После этого ознакомиться с информацией во всплывающем окне и нажать кнопку "Продолжить";

Из перечня появляющихся на экране заявлений выбрать опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи";

Заполнить все обязательные поля онлайн формы заявления, обозначенные звездочкой ("*"): указать тип услуги и документ, подтверждающий право на ее получение, личные данные потерпевшего, выбрать способ выплаты натуральной помощи;

При необходимости, если нужно указать информацию о члене семьи или другом лице, являющемся участником обращения, нажать кнопку "Добавить". В открывшемся поле ввести данные о лице, являющемся участником обращения. Нажать "Сохранить";

С помощью опции "Добавить файл" загрузите сканированные копии документов, подтверждающих право на получение натуральной помощи (вывод здравоохранения (МСЭК, ЛКК) или ИПР и приложение 6 к Порядку);

Затем поставить метки, ознакомленные с условиями предоставления услуги, дать согласие на обработку данных и нажать кнопку "Сформировать заявление"

Последний этап – проверка данных сформированного заявления и нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно самостоятельно оформить больничный и сосчитать его сумму.