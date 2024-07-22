Пострадавшие на производстве получат компенсацию: как сформировать заявление и куда обратиться
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Оценивать потребность в компенсации будет социальный работник
Если украинец пострадал на производстве или получил профессиональное заболевание, он имеет право на социальную услугу натуральной помощи — выплата ежемесячной компенсации.
Подать заявление на такую выплату можно через Пенсионный фонд Украины. Как это можно сделать, объяснили на информационной странице вебпортала.
Чтобы лицу начислили выплату, ему нужно пройти медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК), врачебно-консультативную комиссию (ВКК) или индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Потребность в услугах также определяется перечнем мер по расчету размера ежемесячной денежной компенсации стоимости социальной услуги натуральной помощи пострадавшему в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания. Такую потребность оценивает социальный работник/социальный менеджер/специалист по социальной работе.
Для оформления социальной услуги натуральной помощи пострадавшему нужно обратиться в орган ПФУ с документами и заявлением.
На веб-портале пишут, что это можно сделать и онлайн. Есть пошаговая инструкция:
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
- В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации по ПФУ" выбрать опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги";
- После этого ознакомиться с информацией во всплывающем окне и нажать кнопку "Продолжить";
- Из перечня появляющихся на экране заявлений выбрать опцию "Заявление о предоставлении социальной услуги натуральной помощи";
- Заполнить все обязательные поля онлайн формы заявления, обозначенные звездочкой ("*"): указать тип услуги и документ, подтверждающий право на ее получение, личные данные потерпевшего, выбрать способ выплаты натуральной помощи;
- При необходимости, если нужно указать информацию о члене семьи или другом лице, являющемся участником обращения, нажать кнопку "Добавить". В открывшемся поле ввести данные о лице, являющемся участником обращения. Нажать "Сохранить";
- С помощью опции "Добавить файл" загрузите сканированные копии документов, подтверждающих право на получение натуральной помощи (вывод здравоохранения (МСЭК, ЛКК) или ИПР и приложение 6 к Порядку);
- Затем поставить метки, ознакомленные с условиями предоставления услуги, дать согласие на обработку данных и нажать кнопку "Сформировать заявление"
- Последний этап – проверка данных сформированного заявления и нажать кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как можно самостоятельно оформить больничный и сосчитать его сумму.