Український бізнес може отримати компенсацію: кому її виплатять та за яких умов

Подати заяву можна електронно

Фермери в Україні можуть отримати 80% компенсації, якщо на їхніх сільськогосподарських землях відбуватиметься розмінування. Прийом заявок вже розпочато.

На неї мають право фермери, які мають власну землю або ділянку, яку вони орендують. На програму в бюджет держави виділено 3 мільярди гривень, як йдеться на урядовому порталі.

"Участь у програмі можуть брати фермери, землі яких розташовані на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження підтверджено забрудненість або ймовірну забрудненість вибухонебезпечними предметами", — ідеться в повідомленні.

Однак крім цієї умови, земельна ділянка (господарство) не повинна мати податкового боргу, не бути банкрутом, не належати громадянам держави-агресора та не перебувати в санкційному списку.

Подати заяву фермери можуть онлайн.

До заяви їм потрібно додати наступні документи:

Ці папірці мають бути завірені електронним цифровим підписом:

копії договору із сертифікованим оператором на надання послуг з розмінування;

копії актів наданих послуг, що підтверджують проведення розмінування;

копії платіжок, що підтверджують розрахунок за надані послуги з розмінування.

Водночас на компенсацію також можуть розраховувати особи, чиї землі були розміновані з 24 лютого 2022 року по 15 квітня 2024 року. Для цього потрібно заповнити та подати Заявку на отримання компенсації на e-mail: [email protected].

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