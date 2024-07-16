Оплата лікарняного: як оформити та самостійно порахувати суму виплати

Заяву у першу чергу формує лікар

В Україні працівники, які не можуть тимчасово працювати через стан здоров'я, отримають грошову компенсацію.

Розмір лікарняних у 2024 році залежить від суми заробітної плати, страхового стажу, кількості днів лікування та тяжкості хвороби. Як самостійно порахувати суму виплати, пояснюють у 24 Каналі.

Для оформлення лікарняного, особі треба звернутись до лікаря, який після огляду створює в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я медичний висновок про тимчасову втрату працездатності. На основі цього висновку створюється лікарняний у Реєстрі листків непрацездатності.

Після цього роботодавець отримує листок непрацездатності в кабінеті страхувальника на сайті ПФУ. Потім приймає рішення про допомогу, формує заяву-розрахунок та надсилає її до Пенсійного фонду.

В кінці ПФУ обробляє цю заяву і надсилає виплату на рахунок роботодавця, а він, своєю чергою, нараховує її до зарплати, яка буде здійснена найближчою датою.

Що впливає на суму компенсації та як її самостійно розрахувати

Згідно з даними, розмір виплати лікарняних залежить від:

Заробітної плати за 12 місяців перед відкриттям лікарняного;

Страхового стажу.

Кількості днів лікування.

Причини непрацездатності.

Для розрахунку суми виплати, особі треба визначити дохід за 12 місяців перед датою лікарняного, який складається зі зарплати, премії, компенсації та нарахування під час відпустки. Після цього цю суму потрібно розділити на 365 днів.

Крім того, сума також залежить від тривалості страхового стажу. Працівник отримає відповідний відсоток від середньої зарплати за день:

До 3 років стажу: 50%

3-5 років стажу: 60%

5-8 років стажу: 70%

Понад 8 років стажу: 100%

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто може отримати повну суму виплати оплати лікарняного.