Українки можуть отримати 15 тис дол: що для цього потрібно та до якого терміну подаються заявки
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Уряд навів етапи здійснення нарахування
В Україні жінки-підприємиці можуть отримати індивідуальні гранти у розмірі 15 тисяч доларів з метою розвитку чи відкриття бізнесу у сфері виробництва та переробки.
Програму "Створюй" анонсував Кабінет Міністрів, як йдеться на вебпорталі уряду. Заяви на виплату приймають до 31 липня, а загальний бюджет, що передбачений програмою, складає 1 мільйон доларів.
Жінкам потрібно надати документи, що підтверджують ФОП, ТОВ чи приватне підприємство, аби взяти участь у програмі. На деяких етапах знадобляться додаткові документи.
Хто може взяти участь у програмі
- підприємства, де частка участі жінок перевищує 50%, і яке зареєстроване та діє в Україні,
- бізнес має бути в галузі виробництва або переробки;
- підприємниці не повинні здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях;
- підприємниці не повинні мати заборгованостей перед державним бюджетом та притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.
- бізнес має бути офіційно зареєстрованим та підтримувати діяльність не менше 1 року.
Послідовність дій, як отримати грант
- Подати заяву;
- ЇЇ мають розглянути та запросити підприємицю до другого етапу;
- Особа має подати план розвитку бізнесу та документів;
- Надалі йде перевірка ділової репутації;
- Останніми етапами є ухвалення рішення про виплату та отримання гранту.
Ці гроші можна спрямувати на придбання, доставку та монтаж виробничого устаткування; на придбання програмного забезпечення і навчання (не більше 30% виплати).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українських бізнесменів отримають до 5 тисяч доларів.