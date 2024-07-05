Українки можуть отримати 15 тис дол: що для цього потрібно та до якого терміну подаються заявки

Уряд навів етапи здійснення нарахування

В Україні жінки-підприємиці можуть отримати індивідуальні гранти у розмірі 15 тисяч доларів з метою розвитку чи відкриття бізнесу у сфері виробництва та переробки.

Програму "Створюй" анонсував Кабінет Міністрів, як йдеться на вебпорталі уряду. Заяви на виплату приймають до 31 липня, а загальний бюджет, що передбачений програмою, складає 1 мільйон доларів.

Жінкам потрібно надати документи, що підтверджують ФОП, ТОВ чи приватне підприємство, аби взяти участь у програмі. На деяких етапах знадобляться додаткові документи.

Хто може взяти участь у програмі

підприємства, де частка участі жінок перевищує 50%, і яке зареєстроване та діє в Україні,

бізнес має бути в галузі виробництва або переробки;

підприємниці не повинні здійснювати діяльність на тимчасово окупованих територіях;

підприємниці не повинні мати заборгованостей перед державним бюджетом та притягнень до кримінальної відповідальності за корупцію.

бізнес має бути офіційно зареєстрованим та підтримувати діяльність не менше 1 року.

Послідовність дій, як отримати грант

Подати заяву;

ЇЇ мають розглянути та запросити підприємицю до другого етапу;

Особа має подати план розвитку бізнесу та документів;

Надалі йде перевірка ділової репутації;

Останніми етапами є ухвалення рішення про виплату та отримання гранту.

Ці гроші можна спрямувати на придбання, доставку та монтаж виробничого устаткування; на придбання програмного забезпечення і навчання (не більше 30% виплати).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що деякі категорії українських бізнесменів отримають до 5 тисяч доларів.