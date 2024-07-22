Від 10 до 500 тис грн: за яких обставин військові можуть отримати винагороду у липні

Командири цих бійців також отримають частину нарахування

За виконання бойових завдань чи захоплення або знищення техніки військовим передбачені щомісячні виплати. Найбільша виплата за ворожу техніку складає 500 тисяч гривень.

Ці винагороди також мають ділитись між тими, хто брав участь у виявленні, знищенні, захоплення техніки, а також командири цих військових. Про це мовиться у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо мотивації військової служби", як каже Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Тож, у липні суми за знищення чи захопленні ворожої техніки складають:

танк — 200-370 тисяч гривень; САУ/РСЗВ — 200-370 тисяч гривень; БМД, БТР, БМП, командно-штабну машину, артилерійську систему — 30-100 тисяч гривень; інші броне або вантажні автомобілі — 10-30 тисяч гривень; ЗРК — 200-370 тисяч гривень; радіолокаційні системи засобів ППО — 200-370 тисяч гривень; засіб контрбатарейної боротьби — 30-150 тисяч гривень; засіб РЕБ — 30-150 тисяч гривень; БПЛА розвідувального типу — 30-100 тисяч гривень; БПЛА ударного типу — 30-100 тисяч гривень; крилату та балістичну ракету — 100 тисяч гривень; військовий літак — 500 тисяч гривень; військовий гвинтокрил — 300 тисяч гривень; комплекс дальнього візуального спостереження — 30 тисяч гривень; військовий корабель — 300-500 тисяч гривень; засоби РЕР — 30-100 тисяч гривень.

Ця винагорода має ділитись між всіма людьми, які допомагали знайти, захопити та знищити техніку. Її також можуть отримати спецпризначенці.

Водночас на додаткову винагороду також розраховуватимуть командири цих бійців залежно від суми призначення:

безпосередній командир — 5%;

командир рівня взводу, командир рівня роти, групи — 3%;

командир рівня батальйону — 2%;

командир рівня бригади (полку) — 1%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи зміниться перелік умов для нарахування 100 тисяч гривень винагороди для військових з липня.