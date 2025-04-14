Тримайте їх подалі одне від одного: які овочі не можна садити поряд з картоплею, і чому

Дуже важливо при посадці картоплі зберігати правильне городнє сусідство

Весна – час нового посівного сезону. Після похолодання українські городники та дачники активно планують посадку картоплі та інших культур на своїх ділянках. Ми вже розповідали, що краще садити картоплю після Великодня. А сьогодні ділимося, які рослини та культури краще не садити по сусідству з картоплею.

Як виявилося, деякі овочі та зелень можуть конкурувати з картоплею на грядці, пише видання The Spruce. Тому їх краще не садити близько один до одного.

Найгірші рослини-компаньйони для картоплі

Деякі рослини можуть негативно впливати на ріст і розвиток картоплі, а також її смакові якості. Тому варто садити їх подалі від цього коренеплоду. Так, наприклад, найкраще не робити сусідом по городу пасльонові культури, тому що картопля сама представник пасльонових і вони конкуруватимуть за ресурси та привертатимуть шкідників.

До пасльонових відносяться перець, томати, фізаліс, баклажани та окра. Вони можуть притягувати шкідливі патогени та конкурувати за ресурси у ґрунті поряд з картоплею.

Також не варто сіяти біля картоплі моркву та ріпу, оскільки це теж коренеплоди і вони відбиратимуть поживні речовини з ґрунту.

Не сійте огірки поруч із картоплею, адже вони конкуруватимуть за воду в землі, а також можуть поширювати фітофтороз.

Гарбуз та кабачки також погані сусіди для картоплі – вони можуть порушувати зростання коренеплодів, конкурувати за воду та поживні ресурси. А ще не сійте насіння соняшників на площі з картоплею, оскільки вони виділяють хімічні речовини, які можуть придушувати ріст картоплі.

А ось хорошими сусідами для картоплі на городі стануть: квасоля, різні види капусти, кукурудза, хрін, редиска, горох, цибуля, шпинат, салат, базилік, чорнобривці.

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