Скільки насправді коштує "мільярд від Parimatch"? Податкова нарахувала 23 млрд боргу

Реальних боргів "Паріматч" вистачило б, щоб купити з кілька десятків F-16

Пам’ятаєте минулорічне серпневе повідомлення про, начебто, добровільну сплату підсанкційний букмекером "Паріматч" (Parimatch) 1 млрд грн, у рахунок заборгованості компанії по податкам перед бюджетом України? Тоді "Телеграф" висував кілька версій, одна з яких передбачала, що це було зроблено, аби публічно "відкупитися" і полегшити наслідки поточних кримінальних проваджень щодо компанії та її власників.

Так от, "Телеграф" виявив реальну суму боргу, який, на думку Державної податкової служби, ТОВ "Паріматч" завинило бюджету. І це не "жалюгідний" мільярд гривень. Йдеться про понад 23 млрд гривень штрафу. За нинішнім курсом це близько 560 млн доларів, яких стане, щоб придбати не один десяток F-16.

Відомо про це стало із рішення Київського адміністративного суду від 7 березня 2025 року. З матеріалів судового засідання випливає, що ГУ ДПС було проведено перевірку діяльності ТОВ "Паріматч" щодо дотримання компанією вимог податкового та іншого законодавства за період з 2021 року по 13 березня 2023. За результатами перевірки ДПС встановлено низку порушень з боку ТОВ "Паріматч" та прийнято, серед інших, податкове повідомлення-рішення від 13.06.2024 №0539440707.

Відповідно до цього повідомлення-рішення щодо ТОВ "Паріматч", цитуємо, "застосовано суму штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені, у тому числі за порушення строку розрахунку у сфері зовнішньоекономічної діяльності у розмірі 23 287 650 275,41 грн.".

Цікаво, що штрафні санкції ДПС було застосовано якраз у період, коли "Паріматч" намагався через ЗМІ переконати всіх, що заплативши мільярд гривень податків він, начебто, більше нічого не винен державі.

Наразі букмекеру вдалося виграти суд першої інстанції, але ДПС не полишила надію вибити з нього ці гроші і подала апеляцію. Із рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, датованого 4 квітня 2025 року відомо, що він вирішив витребувати всі матеріали у суду першої інстанції для прийняття рішення про відкриття апеляційного провадження.

Варто згадати, що з березня 2023 року Parimatch потрапив під санкції, у нього відібрали ліцензію і він офіційно, начебто, припинив діяльність в Україні. Восени 2024 з’явилися повідомлення щодо зміни власників "Паріматч". Дочка відомого "авторитета" у гральній сфері Едуарда Швіндлєрмана Катерина Білоруська яка була офіційним контролером мажоритарної частки Parimatch Group, продала свою частку своєму діловому партнеру Сергію Портнову та залишила гральну індустрію.

У той же час відомо, що ще один співвласник "Паріматч", Микита Ізмайлов, який тривалий час перебуває у полі зору українських правоохоронних органів, може потрапити ще й на очі британської Феміди. Як писало видання UK Times у статті від 21 вересня, Ізмайлов, який в Україні проходить по кримінальній справі "Спортбанку" за статтями про відмивання грошей і навіть про держзраду, мав спільний бізнес у Великобританії – стартап SteadyPay – з колишнім заступником голови правління російського Газпромбанку Олегом (Аланом) Ваксманом.

Тим часом у публічному полі все частіше з’являється інформація про можливість "реінкарнації" в Україні Parimatch під іншим брендом. Так, у цьому контексті канал "Брудні ігри" журналіста Сергія Лямця згадував онлайно-казино Gorilla (ліцензоване в Україні онлайн-казино, — ред.), програмний код сторінки якого, начебто, дублює аналогічний у Parimatch.

Також про "клон" Parimatch писав і журналіст Сергій Іванов, за його версією реінкарнованою версією "Паріматч" став букмекер Parik24 (наразі пошуковик видає безліч сайтів з такою назвою за різними адресам, але в реєстрі онлайн-казино – така назва відсутня, — ред.).

Нагадаємо, що у грудні 2024 року був прийнятий закон, який з 1 квітня 2025 року набув чинності, за яким ліквідується попередній регулятор грального ринку КРАІЛ, а на його місці створюється новий уповноважений орган, що регулюватиме гральний ринок України.

Також у грудні 2024 року було заарештовано керівника КРАІЛ Івана Рудого, а 14 січня 2025 року затримано найбільш одіозного члена КРАІЛ Євгена Яхнія. Обом інкримінують роботу в інтересах казино та співпрацю з державою-агресором.

Постановою від 21 березня 2025 року визначено, що новим гральним регулятором стане Державне агентство ПлейСіті. Розпорядженням від 8 квітня 2025 року головою ПлейСіті призначено Геннадія Новікова, який раніше працював на посаді заступника голови апарату Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

"Телеграф" надіслав прохання до нового очільника регулятора грального ринку прокоментувати питання щодо можливого "відродження" на ринку санкціонованих раніше букмекерів, серед яких і "Паріматч", та наразі очікує на відповідь.